Учебный театр ГИТИС, расположенный в историческом здании на Большом Гнездниковском переулке, известен богатой творческой историей. Построенный в 1914 году, он принимал театр-кабаре «Летучая мышь», театр Сатиры, Малый театр и труппу «Ромэн». С 1958 года здание принадлежит ГИТИСу, где ставят спектакли с участием студентов, а режиссируют преподаватели. В 2019 году театр открылся после реконструкции, сохранив дореволюционный интерьер и обновив зрительный зал.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская» в 2-х минутах ходьбы, «Чеховская» в 5-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Тверская» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.