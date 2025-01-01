Учебный театр ГИТИС, расположенный в историческом здании на Большом Гнездниковском переулке, известен богатой творческой историей. Построенный в 1914 году, он принимал театр-кабаре «Летучая мышь», театр Сатиры, Малый театр и труппу «Ромэн». С 1958 года здание принадлежит ГИТИСу, где ставят спектакли с участием студентов, а режиссируют преподаватели. В 2019 году театр открылся после реконструкции, сохранив дореволюционный интерьер и обновив зрительный зал.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская» в 2-х минутах ходьбы, «Чеховская» в 5-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Тверская» в 2-х минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.
Сегодня у театра ГИТИСа несколько сцен, где студенты делают свои первые профессиональные шаги. Однако с момента появления актёрской кузницы прошло уже полтора, насыщенных событиями, века. Рассказываем, кто из знаменитостей начинал именно здесь и какие постановки стоит увидеть?