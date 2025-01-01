Русский духовный театр «ГЛАС», основанный в 1989 году, стал уникальной площадкой, соединяющей театральное искусство с православной культурой. С 1991 года театр имеет статус государственного и находится под эгидой Департамента культуры Москвы.

Репертуар театра включает постановки по произведениям русской классики (Гоголь, Достоевский, Островский) и современных авторов, а также оригинальные пьесы, созданные руководителями театра, заслуженными деятелями искусств РФ Никитой Астаховым и Татьяной Белевич. В спектаклях звучит вокальная и хоровая музыка, создаваемая в сотрудничестве с известными композиторами.

Театр активно участвует в общественной и культурной жизни, организует благотворительные вечера, форумы и чтения. Его деятельность направлена на возрождение духовных традиций, привлекая зрителей к ценностям православной культуры через искусство.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новокузнецкая» и «​Третьяковская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие общественные платные парковки.