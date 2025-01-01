Клуб Glastonberry, открывшийся в 2011 году, сочетает атмосферу английского паба с профессиональной концертной площадкой. Интерьер выдержан в традициях старой Англии, а кухня предлагает блюда английской, американской и европейской кухонь, включая эксклюзивные сорта пива. Просторные концертные залы оборудованы современной звуковой и световой техникой, обеспечивая качественные выступления. Ежегодно здесь проходит более 400 мероприятий, объединяя популярные звёзды и молодых исполнителей. Уютное пространство клуба также подходит для комфортного отдыха и гастрономических впечатлений. Glastonberry остаётся важным центром музыкальной жизни Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дубровка» в 10-ти минутах, «​Волгоградский проспект» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть платная парковка на 180 мест.