Глебовский дом культуры — центр культурной жизни поселения с 1959 года. Здесь работают коллективы народного, вокального, инструментального, хореографического и театрального направлений, а также классы декоративно-прикладного творчества, включая программы для людей с ограниченными возможностями.

Функционируют клубы по интересам, любительские объединения и образовательные программы. Коллективы Дома культуры – лауреаты престижных конкурсов и фестивалей, что подчеркивает его значимость в регионе.

Как добраться

Ближайшая остановка «Администрация» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле ДК есть несколько небольших парковок.