Бард-клуб «Гнездо глухаря» им. А.Г. Ермилова — легендарная концертная площадка и уютный ресторан, расположенный на Цветном бульваре, в историческом здании «Литературной газеты». Это место, где оживает дух авторской песни: здесь выступали Булат Окуджава, Александр Городницкий, Вероника Долина, Галина Хомчик и другие знаковые фигуры. «Гнездо глухаря» также считается зимней площадкой Грушинского фестиваля, собирающего поклонников авторской музыки со всей России и ближнего зарубежья.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Цветной бульвар», «Трубная» в 7-ми минутах, «Сухаревская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У бард-клуба есть бесплатная парковка на 15 машиномест.