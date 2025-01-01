Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя был основан 24 апреля 1925 года как Передвижной театр драмы и комедии при Центральном комитете профсоюза железнодорожников. В 1931 году театр стал Московским театром транспорта, а в 1939 году был переименован в Центральный театр транспорта. С 1959 года носит имя Н.В. Гоголя.

Театр прошел долгий путь, с момента его существования его возглавляли известные режиссеры, такие как Илья Судаков, Владимир Гольдфельд, Петр Васильев, Александр Дунаев и Борис Голубовский, которые оставили заметный след в его развитии. С 1987 по 2012 год художественным руководителем был Сергей Яшин, который стал известен постановками произведений Ю. О'Нила и Т. Уильямса.

В 2012 году Кирилл Серебренников стал художественным руководителем театра, создав «Гоголь-центр», который продолжал развивать театральное искусство, выиграв несколько престижных наград. С 2021 года театром руководит Алексей Агранович.

В 2022 году «Гоголь-центр» был закрыт, а новым руководителем театра стал Антон Яковлев.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.