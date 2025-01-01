Клуб «Город» — универсальное концертно-развлекательное пространство в самом центре Москвы. Здесь проходят живые выступления, вечеринки, корпоративные события и арт-проекты в атмосфере свободы и драйва. Интерьер в стиле индастриал, просторный зал, качественный звук и свет делают площадку привлекательной как для публики, так и для артистов.

В клубе есть отдельная VIP-зона с отличным обзором сцены, бар с широким выбором напитков, а также возможности для трансформации пространства под разные форматы мероприятий — от камерных концертов до масштабных шоу.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Менделеевская», оттуда до клуба пешком не более 5 минут.

Парковка

Рядом с клубом расположены городские платные парковки, места можно найти на прилегающих улицах.