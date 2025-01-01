Городская усадьба князя Голицына — исторический архитектурный комплекс в Москве, расположенный на Старой Басманной улице. Построенная в XVIII веке, усадьба принадлежала княжескому роду Голицыных и является образцом классической усадебной архитектуры того времени.

Здание сохранило исторический облик, сочетая элементы барокко и классицизма. В разные годы здесь располагались культурные и общественные учреждения. Сегодня усадьба используется как площадка для выставок, конференций, культурных мероприятий и экскурсий, позволяя прикоснуться к истории московской аристократии.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская» и «Красные Ворота» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.