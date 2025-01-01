ГПЗ-1 — мультиформатная культурная площадка Москвы, расположенная на территории бывшего подшипникового завода. Историческое здание советской архитектуры, некогда служившее Домом культуры, сегодня трансформировано в современное арт-пространство, где проходят концерты, фестивали, театральные постановки и образовательные мероприятия.

Сочетая индустриальную эстетику с живой творческой атмосферой, ГПЗ-1 стал точкой притяжения для музыкантов, артистов и зрителей. Здесь органично сочетаются ретро-колорит и новые культурные смыслы — от независимой сцены до масштабных шоу.

Как добраться

Удобнее всего доехать на метро: ближайшие станции — «Дубровка» и «Волгоградский проспект», от которых пешком 5–10 минут.

Парковка

Рядом с территорией площадки имеются зоны для парковки. В часы мероприятий стоит учитывать загруженность района и рассмотреть альтернативу — такси или общественный транспорт.