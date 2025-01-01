История театра «Градский Холл» отражает путь расцвета, упадка и возрождения. Здание, пережившее множество испытаний, было сначала кинотеатром «Великан» с 1914 года, затем преобразованным в «Спорт» в 1930-х. В 1941 году кинотеатр был разрушен во время бомбардировки, и в 1957 году по проекту архитектора И. Жолтовского был построен новый «Буревестник», который стал подарком москвичам к 40-летию Октябрьской революции.

В 1991 году здание было передано Александру Градскому для создания музыкального театра. После реконструкции площадь театра составила 8,5 тысяч м², сцена может трансформироваться, что позволяет адаптировать пространство для различных мероприятий.

Театр открылся в сентябре 2015 года с закрытым концертом, на котором выступили Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова, Александр Градский и его воспитанники.

Вместимость

Большой зрительный зал вмещает 500 мест, малый зал – 150 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Добрынинская» в минуте ходьбы, «Серпуховская» и «Октябрьская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.