Гранд Кафе 12 — элегантное гастрономическое пространство в историческом центре столицы, рядом с Арбатом и Золотой милей. Интерьер сочетает в себе классику и современность: мрамор, лепнина, мягкий свет и панорамные окна с видом на бульвар. Атмосфера спокойная, респектабельная — для неспешных разговоров, деловых встреч и красивых ужинов.

В меню — авторская европейская кухня с акцентом на сезонность, изысканные закуски и десерты. Барная карта — сбалансированная, с достойным выбором вин и коктейлей.

Как добраться

Пару минут пешком от станции метро «Кропоткинская» или 10 минут от станций «Арбатская» и «Боровицкая».

Парковка

Платная городская парковка вдоль Гоголевского бульвара, количество мест ограничено — лучше планировать заранее.