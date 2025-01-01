«Гримёрка» — стильный гастро-клуб и караоке-бар в самом сердце Москвы, где гастрономия встречается с атмосферой закулисья и вечернего шоу. Пространство создано в духе театральной гримёрки — с зеркалами в огнях, мягким светом и ощущением праздника, который начинается здесь и сейчас.

Гостей ждёт авторское меню, сочетающее европейскую классику и яркие гастроэксперименты, а также богатая барная карта с коктейлями, вином и крепкими напитками. Караоке-зона оборудована профессиональной акустикой и позволяет почувствовать себя звездой сцены. Здесь проходят концерты живой музыки, вечеринки и частные мероприятия, а внимательный персонал и уютная атмосфера делают каждый вечер особенным.

Как добраться

Клуб находится в центре города, в шаговой доступности от станций метро «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Театральная».

Парковка

Для гостей доступна городская платная парковка на Пушечной улице и прилегающих переулках.