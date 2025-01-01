В 2013 году был основан Московский Губернский театр, который является результатом объединения двух известных региональных театров: Драматического театра имени А.Н. Островского и Государственного Камерного театра Московской области. Недавно, в 2024 году, театр получил признание на федеральном уровне.
Руководство театральным коллективом осуществляет Сергей Безруков, заслуженный артист Российской Федерации.
Вместимость
Большой зал рассчитан на 798 зрительных мест, малый — 194.
Буфет
В театре вас ожидает уютный буфет с приветливым персоналом.
Как добраться
Для удобства посетителей Московского Губернского театра, расположенного в историческом центре города, доступны различные варианты общественного транспорта. Вы можете добраться до театра на метро, выбрав станцию, которая находится в пешей доступности от театра. Также рядом с театром проходят маршруты нескольких автобусов и троллейбусов, что позволяет подобрать оптимальный маршрут.
Парковка
Что касается парковки, то в непосредственной близости от театра парковочных мест нет. Однако, в округе есть несколько платных парковок, где можно оставить автомобиль. Рекомендуем заранее планировать ваш приезд в театр, учитывая высокую загруженность парковочных мест в центре города. Возможно, стоит рассмотреть альтернативные способы добраться до театра, чтобы избежать неудобств с парковкой.
Нельзя сказать, что Московский Губернский театр Сергея Безрукова — один из самых значимых театров столицы. Но он однозначно интересен, в первую очередь благодаря своему художественному руководителю. Репертуар Губернского театра состоит из спектаклей, где есть редкая возможность увидеть мастера на сцене. Но тем не менее нельзя сказать, что это единственное, чем он интересен. Большая часть афиши — спектакли без Сергея Витальевича, и труппа Губернского театра в Москве вполне справляется с творческими задачами. Здесь можно посмотреть русский психологический театр, который сформулирован принципами Безрукова, ученика Олега Табакова. Сегодня расскажем историю Московского Губернского театра — как он появился, и что стоит там посмотреть.
История Московского губернского театра — как Сергей Безруков спас два коллектива