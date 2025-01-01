В 2013 году был основан Московский Губернский театр, который является результатом объединения двух известных региональных театров: Драматического театра имени А.Н. Островского и Государственного Камерного театра Московской области. Недавно, в 2024 году, театр получил признание на федеральном уровне.

Руководство театральным коллективом осуществляет Сергей Безруков, заслуженный артист Российской Федерации.



Вместимость

Большой зал рассчитан на 798 зрительных мест, малый — 194.



Буфет

В театре вас ожидает уютный буфет с приветливым персоналом.



Как добраться

Для удобства посетителей Московского Губернского театра, расположенного в историческом центре города, доступны различные варианты общественного транспорта. Вы можете добраться до театра на метро, выбрав станцию, которая находится в пешей доступности от театра. Также рядом с театром проходят маршруты нескольких автобусов и троллейбусов, что позволяет подобрать оптимальный маршрут.



Парковка

Что касается парковки, то в непосредственной близости от театра парковочных мест нет. Однако, в округе есть несколько платных парковок, где можно оставить автомобиль. Рекомендуем заранее планировать ваш приезд в театр, учитывая высокую загруженность парковочных мест в центре города. Возможно, стоит рассмотреть альтернативные способы добраться до театра, чтобы избежать неудобств с парковкой.