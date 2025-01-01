ГУМ (Государственный универсальный магазин) на Красной площади — один из самых знаковых торговых комплексов Москвы.

Расположенный в историческом центре города, ГУМ является не только важным торговым центром, но и архитектурной достопримечательностью. Его уникальный фасад в стиле ренессанс, величественные купола и витражи привлекают внимание и создают атмосферу роскоши. Внутри магазина расположены бутики известных брендов, рестораны и кафе, а также различные выставочные пространства. ГУМ стал не только центром шопинга, но и популярным местом для прогулок и культурных мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Площадь Революции», «Театральная» и «Охотный Ряд» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Платный ГУМ-Паркинг находится по адресу: улица Ильинка, д. 3/8, стр. 1, 2.