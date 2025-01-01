Happy End Bar & Kitchen — стильное место с яркой атмосферой в центре одного из самых трендовых районов Москвы. Пространство сочетает в себе лондонский дух и современный московский шик.

Интерьер выделяется винтажными деталями, провокационными постерами и эффектными неоновыми вывесками. Бар известен авторскими коктейлями, которые стали настоящим хитом, а также разнообразным меню, идеально подходящим для дружеских встреч и вечеринок. Happy End — это место для громких событий и уютных приватных вечеров.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.