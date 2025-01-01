Hello Park — мультимедийный парк развлечений в формате фиджитал (physical + digital), где сочетаются интерактивные проекции, физические инсталляции и игровые зоны.

Игры проецируются на стены, пол и горки, позволяя всей семье участвовать одновременно. Дети могут прыгать, бегать, кататься с горок, создавать ландшафты, оживлять персонажей и строить интерактивные миры.

Тематика парка меняется каждую неделю: подводный мир, космос, джунгли и другие. Пространство без возрастных ограничений, где интересно и детям, и взрослым.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​ЗИЛ», «Автозаводская» и «Тульская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей ТРЦ «Ривьера» есть платная парковка вместимостью 3000 мест.