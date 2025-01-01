Hidden Bar — это место, где вечеринки превращаются в искусство. Уникальная атмосфера объединяет музыку, вкус и настроение в одном пространстве.

Здесь вас ждет сочетание музыкальных экспериментов — от живой музыки до стендапа, джаза и рока, создающих гармонию для каждого вечера. Барное мастерство проявляется в коктейлях с неожиданными вкусами и безупречной подачей. Неповторимые события, такие как тематические вечеринки и фестивали, всегда удивляют. Творческая атмосфера вдохновляет в каждом уголке, создавая особое настроение.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Театральная», «Охотный ряд» в 5-ти минутах ходьбы, «​Площадь Революции» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У бара не предусмотрено парковки для посетителей.