Hilton Moscow Leningradskaya — один из легендарных «Семи сестер» Москвы, сочетающий историческую архитектуру и современный комфорт. Этот роскошный отель предлагает стильные номера, просторные банкетные и конференц-залы, а также высококлассные рестораны и бары. Идеальное место для проведения деловых мероприятий, конференций, свадеб и других торжеств.

Гостям доступны фитнес-центр, СПА и панорамные виды на центр Москвы. Расположение в центре города обеспечивает удобный доступ к основным деловым и культурным объектам столицы.

Как добраться

5 минут пешком от станции метро «Комсомольская» и ЖД станции «​Площадь трёх вокзалов».

Парковка

Отель располагает собственной охраняемой парковкой для гостей.