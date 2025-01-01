Выставочный центр «Бойлерная» в Москве — уникальное пространство для проведения разнообразных мероприятий и выставок. Здесь проходят такие события, как «Смешарики. Искусство быть круглым», «Город неравнодушных», «Фестиваль кудрявых» и многие другие. Центр привлекает внимание широкой аудиторией и является важной культурной платформой города.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дмитровская» в 5-ти минутах, «​Савёловская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена платная парковка на 289 мест.