Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, объединяющая профессиональных музыкантов из разных стран. Коллектив исполняет старинную музыку, классику, современные инструментальные направления и авторские аранжировки киномузыки. Их выступления отличаются эмоциональностью и глубоким погружением в искусство.

В основе философии ансамбля — идея простоты как жизненной константы, что отражено и в их названии. Концерты SME передают яркую энергетику и демонстрируют силу музыки говорить без слов.

Проект основан музыкантом Григорием Волковым, выпускником Московской консерватории и зарубежных музыкальных школ, работавшим с коллективами мирового уровня, включая Камерный оркестр Цюриха.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дмитровская» в 5-ти минутах, «​Савёловская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена платная парковка на 289 мест.