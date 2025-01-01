«Хлебозавод №9» — это креативное пространство в Москве, расположенное на территории бывшего хлебозавода. Сегодня это популярное место для работы, отдыха и творчества, объединяющее гастрономические проекты, мастерские, офисы, культурные инициативы и события.

На территории «Хлебозавода №9» проводятся концерты, выставки, маркеты и лекции. Здесь можно найти уютные кафе, авторские рестораны и оригинальные магазины с товарами от местных брендов. Пространство привлекает своей атмосферой индустриального ретро, дополненной современными дизайнерскими решениями.

Место стало точкой притяжения для активной молодежи, представителей творческих индустрий и тех, кто ценит городской стиль жизни.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дмитровская» в 5-ти минутах, «​Савёловская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена платная парковка на 289 мест.