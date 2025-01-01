Храм святителя Николая Мирликийского на Трёх горах — один из старейших православных храмов Москвы, с богатой историей и архитектурным обликом, сочетающим черты русского стиля и эклектики. Он расположен в тихом переулке недалеко от шумного центра столицы.

История прихода уходит корнями в XVII век. Первоначально это была деревянная церковь, основанная в слободе псарей, а со временем на её месте выстроили каменный храм. В начале XX века здание было капитально перестроено по проекту архитектора Георгия Кайзера — в духе русского зодчества, с выразительными элементами фасада. Советский период не пощадил храм: он был закрыт, утратил часть декоративных элементов и использовался не по назначению.

Возрождение началось в 1990-х: здание передали Русской православной церкви, провели реставрацию, восстановили внутреннюю роспись и купола. Сегодня храм снова служит своим прихожанам, здесь проходят богослужения, праздники, работает воскресная школа, организованы занятия для молодёжи.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года» — от каждой пешком около 10 минут.

Парковка

Парковочные места имеются в прилегающих переулках, но в рабочие дни и во время служб найти свободное место затруднительно.