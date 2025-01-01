Храм Святого Людовика Французского — один из старейших католических храмов Москвы, расположенный в тихом переулке неподалёку от Лубянской площади. Здание было возведено в начале XIX века и стало духовным и культурным центром французской диаспоры в столице. Архитектура храма выдержана в стиле позднего классицизма: строгий фасад с колоннами, светлый интерьер, орган, витражи и фрески создают атмосферу уюта и сосредоточенности.

Сегодня храм действует как приход, где проходят мессы на нескольких языках: русском, французском, английском, итальянском и вьетнамском. Кроме богослужений, здесь устраиваются концерты камерной и органной музыки, проходят занятия воскресной школы и культурные встречи.

Как добраться

Пешком 5–6 минут от станций метро «Лубянка» и «Кузнецкий мост». Также удобно от станций «Чистые пруды» и «Тургеневская» — 10 минут ходьбы.

Парковка

Доступна платная городская парковка на Малой Лубянке и соседних улицах. В часы пик рекомендуется воспользоваться общественным транспортом или такси.