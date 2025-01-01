Кинотеатр «Иллюзион» в Москве — это не просто кинозал, а живая часть истории отечественного кинематографа, где прошлое встречается с настоящим в обстановке сталинского ампира. Расположенный в легендарном доме на Котельнической набережной, «Иллюзион» остаётся единственной площадкой в столице, где можно увидеть редкие ленты с плёнки, фильмы немого кино с живым музыкальным сопровождением и эксклюзивные ретроспективы.
Здание кинотеатра — архитектурная жемчужина сталинской эпохи. Интерьеры сохранили историческую эстетику: лепнина, массивные люстры, строгие колонны и элегантная тишина, в которой каждый фильм звучит особенно.
«Иллюзион» — это настоящая культурная лаборатория для киноманов. В его афише:
классика отечественного и мирового кино;
ретроспективы культовых режиссёров;
спецпоказы немого кино с аккомпанементом пианиста;
дискуссии, кинолектории, творческие вечера.
Кинотеатр сотрудничает с Госфильмофондом, благодаря чему в репертуаре регулярно появляются редкие архивные копии, не доступные широкой публике.
Вместимость
Зрительный зал после реконструкции рассчитан на 217 мест, обеспечивая уютную камерную атмосферу и качественную акустику.
Как добраться
Ближайшие станции метро — «Таганская» и «Китай-город». От метро до кинотеатра — 10–15 минут неспешного хода через живописные улицы центра.
Парковка
Парковка в районе ограничена — вокруг дома на Котельнической набережной действуют платные зоны. В вечерние часы и в выходные количество свободных мест может быть ограничено, поэтому общественный транспорт — самый удобный способ добраться.