Кинотеатр «Иллюзион» в Москве — это не просто кинозал, а живая часть истории отечественного кинематографа, где прошлое встречается с настоящим в обстановке сталинского ампира. Расположенный в легендарном доме на Котельнической набережной, «Иллюзион» остаётся единственной площадкой в столице, где можно увидеть редкие ленты с плёнки, фильмы немого кино с живым музыкальным сопровождением и эксклюзивные ретроспективы.

Здание кинотеатра — архитектурная жемчужина сталинской эпохи. Интерьеры сохранили историческую эстетику: лепнина, массивные люстры, строгие колонны и элегантная тишина, в которой каждый фильм звучит особенно.

«Иллюзион» — это настоящая культурная лаборатория для киноманов. В его афише:

классика отечественного и мирового кино;

ретроспективы культовых режиссёров;

спецпоказы немого кино с аккомпанементом пианиста;

дискуссии, кинолектории, творческие вечера.

Кинотеатр сотрудничает с Госфильмофондом, благодаря чему в репертуаре регулярно появляются редкие архивные копии, не доступные широкой публике.

Вместимость

Зрительный зал после реконструкции рассчитан на 217 мест, обеспечивая уютную камерную атмосферу и качественную акустику.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Таганская» и «Китай-город». От метро до кинотеатра — 10–15 минут неспешного хода через живописные улицы центра.

Парковка

Парковка в районе ограничена — вокруг дома на Котельнической набережной действуют платные зоны. В вечерние часы и в выходные количество свободных мест может быть ограничено, поэтому общественный транспорт — самый удобный способ добраться.