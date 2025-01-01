Морфеус — уникальный иммерсивный театр с закрытыми глазами, где сцена и действие рождаются в вашем воображении, а вы становитесь главным героем. Уже 7 лет Морфеус дарит зрителям неповторимый опыт, раскрывая новые грани их воображения. Это первый российский театр, вышедший на международную арену, где каждый сможет испытать незабываемые эмоции и открыть себя с неожиданной стороны.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Павелецкая», «Новокузнецкая» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей театра не предусмотрено парковки.