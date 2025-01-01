Институт профессиональной и любительской фотографии РУСС ПРЕСС ФОТО — уникальное учебное заведение, специализирующееся на фотожурналистике. Здесь обучение ведется по самым высоким стандартам, что делает институт одним из ведущих в своей области. Преподаватели — признанные мастера фотографии и фотожурналисты, работающие в крупных мировых СМИ и обладающие богатым опытом преподавания.

