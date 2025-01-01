Детский интерактивный театр «На Михалковской» был основан в 2014 году творческим коллективом Центра «Радость». Детский интерактивный театр «На Михалковской» предлагает яркие игровые постановки на основе народных, классических и современных сюжетов.

Театр стремится воспитывать через развлечение, помогая юным зрителям учиться дружбе, взаимопомощи, состраданию и находчивости. Добрые музыкальные спектакли с элементами юмора раскрывают лучшие качества детей, пробуждают интерес к миру, музыке и творчеству.

Ежегодно театр выпускает 10–15 премьер, а его постановки уже успели завоевать сердца тысяч маленьких зрителей.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 150 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Коптево» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общественные парковки.