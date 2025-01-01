Отель InterContinental на Тверской — престижное заведение в самом центре Москвы, на одной из знаковых улиц столицы. Расположенный в шаговой доступности от исторических и культурных ориентиров города, отель сочетает современный комфорт с утончённым интерьером. Здесь доступны разнообразные варианты размещения, оснащённые переговорные и конференц-залы, а также спа-центр для восстановления сил. Такое расположение и инфраструктура обеспечивают удобство проведения деловых встреч и организацию культурных мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская» и «Маяковская» и «Тверская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть платная парковка на 90 мест.