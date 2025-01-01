«Интерпаб» — камерный ресторан-паб в Западном округе Москвы, где гастрономия и неформальная атмосфера встречаются без компромиссов. Спрятанный на цокольном этаже жилого дома, он давно стал уютной точкой притяжения для тех, кто ценит хорошие напитки, еду без пафоса и возможность спокойно провести вечер в кругу друзей или коллег.

Интерьер тёплый и сдержанный: дерево, мягкий свет, неброская музыка. Меню под стать — европейская кухня с акцентом на сытные блюда: от мясных закусок и брускетт до бургеров и домашней пасты. Барная карта включает отборное пиво, крепкий алкоголь и классические коктейли.

Как добраться

Удобнее всего — от станции метро «Октябрьское Поле», идти 2 минуты пешком. Район хорошо связан общественным транспортом, рядом остановки.

Парковка

Парковка у дома ограничена, свободные места бывают не всегда. Рекомендуется воспользоваться ближайшими платными стоянками или такси.