Историко-этнографический театр — уникальное пространство на севере Москвы, где оживает история и культура народов России. Через театральные постановки, обрядовые действия, фольклорные концерты и образовательные программы театр знакомит зрителя с богатым наследием разных регионов и эпох.

В репертуаре — спектакли для взрослых и детей, этнографические перформансы, реконструкции традиций, праздники календарного цикла. Здесь важна не только форма, но и содержание: каждое выступление — это диалог с прошлым, рассказанный языком сцены.

Как добраться

Пешком пару минут от ЖД станции «​Лосиноостровская» или 20 минут от станции метро «​Бабушкинская».

Парковка

Бесплатная парковка рядом с театром, количество мест ограничено.