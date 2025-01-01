Измайлово Бета – современный гостинично-деловой комплекс в Москве на Измайловском шоссе. Это часть известного гостиничного кластера «Измайлово», который сочетает комфортное размещение, развитую инфраструктуру и удобное расположение рядом с метро.

На территории доступны просторные конференц-залы, рестораны, кафе и бары, что делает «Бету» популярным местом для проведения деловых встреч, банкетов, семинаров и культурных мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Измайловская» и «Партизанская», от выхода пешком 3 минуты.

Парковка

Для гостей доступна охраняемая парковка комплекса, рядом есть и городские платные стоянки.