Jam Club Music — клуб-ресторан в центре Москвы, известный уютной атмосферой и джазовыми концертами. Богатая афиша живой музыки, качественная кухня и удобное расположение по адресу: ул. Сретенка, 11, делают это место идеальным для вечернего отдыха. Концерты проходят рядом с метро Сухаревская, Тургеневская и Сретенский бульвар.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сретенский бульвар» и «Сухаревская» в 5-ти минутах, «Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки у клуба.