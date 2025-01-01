КАРО 11 Октябрь — современный кинотеатр в центре Москвы, расположенный на Новом Арбате. Помимо регулярных кинопоказов, здесь проводятся специальные мероприятия: предпремьерные показы, фестивальные показы, встречи с актёрами и режиссёрами, тематические программы и обсуждения фильмов.

Кинотеатр оборудован современными залами с качественным звуком и большими экранами, что делает пространство комфортным для просмотра фильмов и проведения медийных и культурных событий.

Как добраться

До кинотеатра удобно дойти пешком от станций метро «Арбатская» (Арбатско-Покровская линия) и «Смоленская» (Филёвская линия).

Парковка

Для гостей доступна городская платная парковка на Новом Арбате и прилегающих улицах.