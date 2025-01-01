КАРО 7 Атриум — это современный кинотеатр сети КАРО, расположенный в самом центре Москвы, в ТРК «Атриум» у Курского вокзала. Здесь проходят не только регулярные кинопоказы, но и специальные мероприятия — предпремьерные показы, фестивальные программы, встречи с актёрами и режиссёрами, тематические показы, лекции и кинопоказы с обсуждениями.

Кинотеатр оборудован комфортными залами с современными экранами и звуковыми системами, а стильный интерьер делает пространство подходящим для мероприятий в культурной и медийной сферах.

Как добраться

До кинотеатра удобно дойти пешком от станций метро «Курская» (Арбатско-Покровская и Кольцевая линии) и «Чкаловская» — путь займёт не более 5 минут.

Парковка

Для гостей доступен подземный паркинг ТРК «Атриум» (въезд с ул. Земляной Вал), а также городская платная парковка рядом с комплексом.