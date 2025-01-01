Каспийка — семейный рыбный ресторан с демократичными ценами и атмосферой побережья, расположенный в Москве и Казани. Здесь можно насладиться более 30 видами рыбы, морепродуктов и моллюсков, включая устрицы и рыбу собственного посола. Для любителей просекко есть уникальные краны для разлива.

В ресторане также работает рыбная лавка, где гости могут выбрать свежую рыбу и морепродукты с настоящей лодки, а повара приготовят их по желанию. Все желающие могут также купить сырую рыбу или морепродукты и взять с собой.

Особое внимание уделено семейному отдыху: аниматоры развлекают детей с 14:00 до 20:00 в ресторане в Солнцево и с 13:00 до 19:00 в Казани по выходным. Пока малыши занимаются творческими мастер-классами, родители могут насладиться отдыхом.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тургеневская​», «​Чистые пруды​» и «Сретенский бульвар» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ресторана нет парковки для посетителей.