Католическая церковь святой Ольги — камерный храм в Москве, объединяющий прихожан и гостей столицы атмосферой тишины, молитвы и духовного уюта. Это небольшое, но светлое пространство рассчитано на несколько десятков человек, где проходят богослужения, концерты духовной музыки и культурные встречи.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Люблино», откуда удобно дойти пешком или подъехать на общественном транспорте.

Парковка

Рядом с церковью есть ограниченные парковочные места на прилегающих улицах, поэтому гостям рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться метро.