Клубный центр «Аструм» в Москве — это многопрофильное культурное пространство, работающее с 1996 года и объединяющее детей, подростков и взрослых с общими интересами.
Здесь проходят городские мероприятия, а также действуют клубные объединения в сферах музыки, театра, танцев, спорта, творчества, раннего развития и изучения иностранных языков. Профессиональный коллектив «Аструма» сохраняет традиции и создает условия для самовыражения и культурного роста.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Студенческая» в 10-ти минутах ходьбы, «Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.