Клубный центр «Аструм» в Москве — это многопрофильное культурное пространство, работающее с 1996 года и объединяющее детей, подростков и взрослых с общими интересами.

Здесь проходят городские мероприятия, а также действуют клубные объединения в сферах музыки, театра, танцев, спорта, творчества, раннего развития и изучения иностранных языков. Профессиональный коллектив «Аструма» сохраняет традиции и создает условия для самовыражения и культурного роста.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Студенческая» в 10-ти минутах ходьбы, «Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.