Культурный Центр ДОМ — современная площадка, которая сочетает традиции народного творчества и инновации в искусстве. Основанный в 1999 году, он действует на базе Московского Дома самодеятельного творчества, ведущего свою историю с 1930-х годов.

Центр ориентирован на развитие и поддержку творческих коллективов и отдельных авторов. Здесь проводятся разножанровые фестивали, музыкальные концерты, театральные постановки, выставки, перформансы, литературные вечера, а также образовательные мастер-классы.

Особое внимание уделяется социально значимым проектам: праздникам двора, благотворительным акциям в больницах и домах престарелых, мероприятиям для семейного творчества. Центр активно сотрудничает с российскими регионами и зарубежными партнерами, создавая широкую платформу для культурного обмена.

Культурный Центр ДОМ сохраняет богатые традиции народного искусства, соединяя их с современными формами, и является местом встречи для всех, кто ценит творчество и искусство.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Новокузнецкая» в 5-ти минутах ходьбы и «​Третьяковская» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.