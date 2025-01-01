Культурный центр «Хитровка» — это театральное пространство для молодых режиссеров и исследовательская площадка, где переосмысливается история и традиции района, создается современный культурный продукт.

С 2015 года здесь поставлено более 20 спектаклей, включая «Прогулку в темноте» Ирины Кондрашовой, участника программы Russian Case фестиваля «Золотая маска», и «Макото» Михаила Егорова, отмеченный за «Лучшую женскую роль» на фестивале «Наш кислород».

Центр также проводит экскурсии, знакомящие с богатой историей и загадками одного из старейших уголков Москвы.

Вместимость

Белый зал вмещает 80 зрителей, Арт-зал вмещает 60 зрителей, галерея вмещает до 30 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Китай-город» в 5-ти минутах ходьбы, «Лубянка» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.