Культурный центр им. Астахова — важная творческая точка на карте юго-востока Москвы. Здесь проходят театральные постановки, концерты, мастер-классы, выставки и семейные праздники. Центр активно работает с местным сообществом, развивая детские и взрослые кружки, студии и образовательные программы.

В распоряжении гостей — большой зрительный зал, репетиционные помещения, выставочное пространство и уютные лектории. Это площадка, где творчество становится частью повседневной жизни.

Как добраться

10 минут пешком от станции метро «Братиславская».

Парковка

Наземная бесплатная парковка рядом с центром, в вечернее время возможна загруженность.