Культурный центр «Меридиан» — один из крупнейших культурных пространств Москвы, предлагающий разнообразные локации для мероприятий. В центре функционируют два зала: театрально-концертный и малый, где проходят спектакли, концерты, фестивали, выставки, лекции и мастер-классы.

С 2021 года «Меридиан» стал ключевой площадкой Фестиваля «Видеть музыку», привлекая музыкальные театры со всей России. Здесь выступают известные коллективы, такие как Русский народный хор имени Пятницкого и Хореографический ансамбль «Берёзка». В программе — классические балеты, оперы и антрепризные спектакли, а также концерты детских школ и студий.

Малый зал предназначен для спектаклей небольших театров и театральных лабораторий, а также для лекций и киноклубов, где показывают разнообразные фильмы. В центре есть выставочные пространства для современных авторов и проводятся творческие мастер-классы для всех возрастов.

В «Меридиане» работает около 80 кружков и студий, где занимаются более 3000 детей и взрослых. Здесь доступны занятия по танцам, музыке, театру и многим другим направлениям. Центр предлагает комфортные условия для обучения с современным оборудованием и пространством для творчества.

Вместимость

Большой зал вмещает 1148 мест, малый зал – 268 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Калужская» и «​Воронцовская» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

У КЦ «Меридиан» есть две бесплатные парковки общей вместимостью 100 мест.