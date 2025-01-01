Центр «Москвич» — культурное пространство для творчества, развития и самовыражения в Москве. Здесь проводятся лекции, мастер-классы, спектакли, концерты, кинопоказы и экскурсии. Культурный центр объединяет артистов, мастеров и экспертов, которые делятся опытом и знаниями с посетителями.
В рамках центра проходят следующие проекты:
Центр предоставляет возможности для реализации творческого потенциала для людей всех возрастов.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Текстильщики» в двух минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковок.