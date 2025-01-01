Центр «Москвич» — культурное пространство для творчества, развития и самовыражения в Москве. Здесь проводятся лекции, мастер-классы, спектакли, концерты, кинопоказы и экскурсии. Культурный центр объединяет артистов, мастеров и экспертов, которые делятся опытом и знаниями с посетителями.

В рамках центра проходят следующие проекты:

Фестиваль «Театральный Москвич» — платформа для обмена творческими работами, поддержки любительских театров и развития креативных идей.

Арт-резиденция «Двойка» — пространство для креаторов, выставок, лекций и паблик-токов о современных культурных тенденциях.

«Зеленка» — летние вечеринки с артистами разных жанров на свежем воздухе.

Центр предоставляет возможности для реализации творческого потенциала для людей всех возрастов.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Текстильщики» в двух минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.