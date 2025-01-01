Культурный центр «Онежский» — это пространство для активных людей, созданное для вовлечения жителей района в творчество и различные виды искусства, науки и спорта.

В центре функционируют студии по популярным направлениям для детей и взрослых: театральная студия, современный танец, живопись, робототехника и другие. Организованы буккроссинг, мастер-классы и семинары для любознательных.

Коворкинг «Онежский» предлагает удобное пространство для самостоятельной работы и общения, с зонами для работы, экспресс-лекциями и интерактивными играми. Новый театрально-концертный зал, оснащенный современным светом и звуком, предоставляет возможность для спектаклей, концертов и кинопоказов.

Центр также обеспечивает бесплатный Wi-Fi и активно способствует развитию района, привлекая жителей к современному и активному образу жизни.

Вместимость

Театрально-концертный зал вмещает 300 мест, камерный зал вмещает до 70 мест.

Как добраться

Ближайшая ЖД станция «Моссельмаш» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле КЦ «Онежский» есть общедоступная бесплатная парковка на 40 мест.