Культурный центр "Салют" — крупнейшая культурная площадка Северо-Западного административного округа Москвы. Здесь можно присоединиться к творческим коллективам в таких направлениях, как хореография, театр и живопись. Ежегодно центр принимает более 1000 участников.

Центр "Салют" организует свыше 500 мероприятий различных форматов, включая праздничные программы, фестивали, конкурсы талантов, театральные и музыкальные концерты, а также выступления звезд эстрады, привлекая более 120 тысяч посетителей в год.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Сходненская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.