Культурный центр «Северный» — это современное пространство, где проводятся выставки, творческие встречи, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы для широкой аудитории.

Возглавляет центр с 2015 года Всеволод Викторович Черноглазов, имеющий два высших образования и квалификацию в области управления культурными учреждениями.

Здесь работают коллективы по хореографии, изобразительному искусству, фольклору, декоративно-прикладному и театральному искусству. Руководители студий обладают профильным образованием и значительным опытом.

Творческие объединения центра — лауреаты множества фестивалей и конкурсов, активно участвуют в культурных событиях округа и города, таких как празднование Дня Победы, акция «Бессмертный полк», фестиваль «Путешествие в Рождество» и Императорский бал.

Особо отмечены званиями: хореографический ансамбль народного танца «Каблучок» и студия исторического танца «Северные зори» (почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы»), а также фольклорный ансамбль «Распев» («Московский городской творческий коллектив»).

Как добратсья

Ближайшая остановка наземного транспорта «​Долгие пруды» в 8-ми минутах ходьбы.

Парковка

Возле КЦ «Северный» есть общедоступная бесплатная парковка на 8 мест.