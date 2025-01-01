Культурный центр «Северный» — это современное пространство, где проводятся выставки, творческие встречи, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы для широкой аудитории.
Возглавляет центр с 2015 года Всеволод Викторович Черноглазов, имеющий два высших образования и квалификацию в области управления культурными учреждениями.
Здесь работают коллективы по хореографии, изобразительному искусству, фольклору, декоративно-прикладному и театральному искусству. Руководители студий обладают профильным образованием и значительным опытом.
Творческие объединения центра — лауреаты множества фестивалей и конкурсов, активно участвуют в культурных событиях округа и города, таких как празднование Дня Победы, акция «Бессмертный полк», фестиваль «Путешествие в Рождество» и Императорский бал.
Особо отмечены званиями: хореографический ансамбль народного танца «Каблучок» и студия исторического танца «Северные зори» (почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы»), а также фольклорный ансамбль «Распев» («Московский городской творческий коллектив»).
Как добратсья
Ближайшая остановка наземного транспорта «Долгие пруды» в 8-ми минутах ходьбы.
Парковка
Возле КЦ «Северный» есть общедоступная бесплатная парковка на 8 мест.