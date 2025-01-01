Культурный центр ЗИЛ — пространство современной городской культуры, которое объединяет творчество, обучение и досуг. Здесь доступны бесплатный коворкинг, разнообразные творческие студии, библиотека, а также проходят лекции, спектакли, концерты и фестивали. Считается первым и одним из лучших Дворцов культуры Москвы, сохраняя атмосферу и традиции культурного досуга столицы.

Как добраться

Станции метро «Автозаводская» в 15-ти минутах ходьбы, «Дубровка» в 20-ти минутах.

Парковка

Возле КЦ ЗИЛ есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.