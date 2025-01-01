Культурный центр «Зодчие» — это обособленное структурное подразделение ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО», предлагающее 2980 м² многофункционального пространства для досуга и развития горожан. В центре находятся концертный зал, малый театральный зал, трансформируемая площадка (фойе 2-го этажа), два малых фойе, хореографические залы, буккроссинг, зона ожидания с WiFi, компьютерный класс и лекторий.

«Зодчие» — одна из крупнейших событийных площадок района Кунцево, где ежегодно проходит более 400 мероприятий, включая фестивали, концерты и мастер-классы. Центр также вмещает более 80 творческих коллективов в различных направлениях, таких как хореография, музыка, изобразительное искусство, театральное мастерство и интеллектуальное развитие. Культурный центр активно поддерживает проект «Московское долголетие» и обеспечивает доступ для маломобильных посетителей.

Вместимость

Концертный зал вмещает 340 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Молодежная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле КЦ «Зодчие» есть общедоступная бесплатная парковка небольшой вместимости.