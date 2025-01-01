Культурно-деловой комплекс «Большевик» — это комплекс зданий бывшей кондитерской фабрики «А.Сиу и Ко», переименованной в «Большевик» в 1924 году, был построен на рубеже XIX–XX веков и стал первым электрифицированным предприятием Москвы. Спустя более века, после масштабной реновации, исторические здания из красного кирпича обрели новый облик, превратившись в современный комплекс международного уровня, который продолжает привлекать внимание горожан.
Расположенный на первой линии Ленинградского проспекта, «Большевик» предлагает компаниям возможность создать уникальное офисное пространство. Проект занимает 6 гектаров благоустроенной территории в одном из ключевых деловых районов Москвы, с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Как добраться
Станция метро «Белорусская» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
У комлекса есть платная парковка на 100 мест.