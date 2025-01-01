18+
Большой Девчачий Stand Up. 16 августа
16 августа в 18:00 КДК «Большевик»
18+
Стас Старовойтов. Проверочный концерт
28 августа в 20:00 КДК «Большевик»
18+
Яна Мкр. Стихи, шутки, вино
19 августа в 20:00 КДК «Большевик»
18+
Большой Девчачий Stand Up. 22 августа
22 августа в 19:00 КДК «Большевик»
18+
Надя Джабраилова. Проверочный концерт
23 августа в 18:00 КДК «Большевик»
18+
Большой Девчачий Stand Up. 16 августа
6 сентября в 18:00 КДК «Большевик»
18+
Хетаг Хугаев. Stand Up
17 августа в 18:00 КДК «Большевик»
18+
Артём Винокур. Сольный концерт
4 октября в 21:30 КДК «Большевик»