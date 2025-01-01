Kinky Rouge — известный ночной клуб Москвы, где сочетаются атмосфера свободы, музыка и современный дизайн. Это пространство привлекает любителей активного ночного отдыха, танцев и живых выступлений диджеев.

Клуб предлагает несколько зон для отдыха и танцев, бар с авторскими коктейлями и VIP-залы. Вечерами проходят тематические вечеринки, музыкальные сеты и специальные события, что делает Kinky Rouge одной из самых ярких площадок ночной жизни города.

Как добраться

Клуб находится в пешей доступности от станций метро «Октябрьская» и «Полянка».

Парковка

Для гостей доступна городская платная парковка вдоль улицы Малой Якиманки и на соседних улицах.